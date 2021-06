Vários sites internacionais ficaram inacessíveis: do Guardian ao Twitch

“Erro 503”: foi esta a mensagem que se recebeu, na manhã desta terça-feira, quando se tentou aceder aos sites de alguns dos mais importantes​ jornais internacionais, como o britânico The Guardian, os norte-americanos New York Times, CNN e Financial Times, o francês Le Monde e os sites da RTP e Eco em Portugal. Neste momento, o problema já foi resolvido.

Paralelamente, também outros sites fora do mundo jornalístico estiveram inacessíveis. O site de streaming ao vivo Twitch, subsidiário da Amazon, também esteve inacessível, assim como o do Governo do Reino Unido. Outros apareciam desformatados, como o site do serviço de streaming de música Spotify ou da Bloomberg.

O problema foi identificado pela empresa de serviços de nuvem Fastly, que corrigiu o erro, conforme pode ler-se na sua página oficial.