As vozes que acordam um país na rádio

Assinalamos hoje os 500 episódios do P24 com uma viagem pelas vozes que acordam o país através da rádio. Neste episódio ouvimos, por ordem de aparição, Fernando Alves, da TSF, Isabel Duarte, da Rádio Clube de Arganil, Jorge Pacheco, da Horizonte Açores, Miguel Rocha, da Rádio Vale do Minho, e Pedro Frazão, da Rádio Voz da Planície.

