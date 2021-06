Vacina da Janssen passa a poder ser dada a todos os homens a partir dos 18 anos

A vacina da Janssen (do grupo Johnson & Jonhson), de dose única, passa a poder ser dada sem restrição etária aos homens, mas continua a ser recomendada apenas a partir dos 50 anos no caso das mulheres. A Direcção-Geral da Saúde actualizou esta terça-feira a norma da Janssen de forma a acabar com a limitação de idade no sexo masculino.