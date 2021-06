Percentagem de portugueses enganados na compra de produtos contrafeitos é superior à média europeia

A percentagem de consumidores portugueses que foram induzidos em erro na compra de produtos contrafeitos é de 11%, acima da média europeia (9%). Os riscos e danos causados pela violação dos direitos de propriedade intelectual estão no centro de uma campanha de sensibilização lançada nesta terça-feira pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO). A preocupação com o tema foi agravada no quadro da pandemia, com o aumento das compras online.