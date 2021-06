Operação Story: droga, armas e dinheiro em operação desencadeada pela PSP

Vídeo lançado numa rede social para promover filme intitulado Do Guetto Para o Sucesso esteve na origem da investigação. Houve buscas na Amadora, Cascais e em Lisboa.

A PSP teve em curso esta terça-feira de manhã uma operação relacionada com o tráfico de droga e armas. Até ao momento foram detidas quatro pessoas e apreendidas algumas quantidades de estupefacientes – pés de cannabis ainda em vasos, haxixe e cocaína.

Tudo começou há dez meses, quando o departamento da PSP que se dedica a monitorizar as redes sociais deparou com um vídeo que supostamente servia para promover um filme que tinha sido comprado por uma estação televisiva portuguesa, intitulado Do Guetto Para o Sucesso. Nessa story publicada numa rede social apareciam vários homens a empunhar armas. Mas o filme em questão nunca veio a estrear em nenhuma televisão.

Depois de um inquérito no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa a polícia apanhou o rasto aos suspeitos, todos com idades entre os 20 e os 30 anos, e percebeu que além da utilização de armas – algumas das quais de calibre proibido aos civis – está também em causa o tráfico de droga.

Todos os suspeitos são do sexo masculino. Na Operação Story, que incluiu buscas nos concelhos da Amadora, Lisboa e Cascais e contou com a participação de 80 agentes de várias unidades da PSP, também foram apreendidas quantias relativamente elevadas de dinheiro, tendo sido feitas 17 buscas, nove das quais domiciliárias.