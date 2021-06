Ivo Rosa recusou os pedidos de nulidade e enviou Sócrates e Carlos Santos Silva para julgamento

As defesas dos arguidos e o Ministério Público recorreram da decisão de pronúncia porque consideraram que houve uma alteração substancial dos factos.

O juiz de instrução criminal Ivo Rosa recusou os pedidos de nulidade da decisão apresentados por José Sócrates, Carlos Santos Silva e pelo Ministério Público (MP), no âmbito da Operação Marquês, noticiou esta terça-feira o jornal Expresso e confirmou o PÚBLICO.

Ivo Rosa já terá até ordenado o envio do processo para o Tribunal Judicial de Lisboa para ser distribuído e marcado o julgamento. Mas o Ministério Público ainda pode recorrer para o Tribunal da Relação de Lisboa.

O advogado de Sócrates, Pedro Delille, tinha arguido nulidades por entender que o juiz não deu prazo à defesa para esta se pronunciar sobre o que considera serem novos factos trazidos pelo despacho. As alterações relacionavam-se com o facto de o empresário Carlos Santos Silva, que na acusação era apontado como o testa-de-ferro do antigo primeiro-ministro, ter passado a corruptor de Sócrates.

Na Operação Marquês, o juiz decidiu que Sócrates, acusado de 31 ilícitos, vai a julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e outros três de falsificação de documentos, os mesmos pelos quais está acusado o seu amigo e empresário Carlos Santos Silva. O juiz deu como provado que o empresário corrompeu o antigo chefe de Governo, configurando um crime [corrupção activa sem demonstração de acto concreto] que considerou estar prescrito.

Os procuradores do processo Operação Marquês também tinham pedido a nulidade da decisão por considerem que na pronúncia houve alteração substancial dos factos. Ou seja, no despacho de Ivo Rosa, os factos que descrevem o crime de corrupção mudam e ao mudar, muda também o crime de branqueamento em causa.