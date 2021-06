Covid-19. Uma morte e 598 novos casos. Internamentos em cuidados intensivos continuam a subir

Portugal registou, na segunda-feira, mais uma morte por covid-19 e 598 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Há mais de 23 mil casos activos no país e, desde que foram detectados os primeiros casos em Março de 2020, morreram 17.037 pessoas de covid-19 em Portugal, de acordo com o boletim de actualização publicado pela Direcção-Geral da Saúde esta terça-feira.

A única morte que se registou esta terça-feira foi de um homem com idade entre os 60 e os 69 anos, na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Neste momento, há mais cinco pessoas internadas nos hospitais portugueses, havendo assim um total de 296 pacientes que necessitam de ajuda hospitalar. Os internamentos em cuidados intensivos continuam a subir, havendo mais sete pessoas do que no dia anterior (num total de 66). Esta terça-feira é o terceiro dia consecutivo de aumento de internamentos na UCI. A subida deste número acontece desde o dia 4 de Junho, quando se registaram menos duas hospitalizações.

No país, 790 pessoas conseguiram recuperar da doença, fazendo aumentar o total de recuperados para 812.964. O número de casos activos é de 23.631 menos 193 desde o dia anterior.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que apresenta mais novos casos de infecção pelo coronavírus, havendo esta terça-feira mais 348 do que no dia anterior, mais de metade do número de novos casos nacional (58%). Contudo, não é a região que apresenta mais casos desde o início da pandemia. A região Norte contabiliza 341.602 casos, mais 129 do que esta segunda-feira. Segue-se a zona Centro, com 60 novos casos e o Alentejo, com 20. No Algarve, registaram-se 18 novos casos.