Ex-chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos suspeito de corrupção

Um antigo chefe de gabinete de Pedro Nuno Santos foi alvo de buscas esta terça-feira por suspeitas de corrupção e tráfico de influências, noticiou a SIC e confirmou o PÚBLICO.

Nuno Araújo chefiou o gabinete do candidato à sucessão de António Costa quando este ocupava o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. As suspeitas do Ministério Público e da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária relacionam-se com o facto de cinco municípios terem contratado por ajuste directo os serviços de uma empresa de engenharia de Nuno Araújo.

Por isso, as câmaras municipais de Coimbra, Vila Real de Santo António, Valongo, Matosinhos e Gondomar foram igualmente alvo de buscas esta terça-feira, no âmbito desta investigação. O antigo chefe de gabinete está neste momento à frente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.

A investigação está a cargo do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), secção do Ministério Pública encarregue de combater a criminalidade económico-financeira mais complexa.

Segundo um comunicado do DCIAP, as buscas incluíram ainda uma empresa pública de gestão de águas. “No inquérito investigam-se factos relacionados com a celebração, por ajuste directo, de aquisição de serviços entre uma sociedade comercial e os referidos municípios e a empresa pública”, detalha a mesma nota informativa, que não indica os nomes dos visados. “À data, a sociedade adjudicatária seria gerida e controlada de facto pelo sócio-gerente anterior, o qual exercia então funções de chefe de gabinete ministerial”. O suspeito “usaria a sua influência decorrente do cargo para conseguir a celebração por ajuste directo, tirando benefícios monetários através de outra sociedade comercial”, que também controlava.

Entretanto, o gabinete do hoje ministro das Infra-Estruturas e da Habitação Pedro Nuno Santos emitiu um esclarecimento no qual garante ser “totalmente alheio à alegada prática dos factos referidos nas notícias”. O mesmo membro do executivo acrescenta ainda que irá “aguardar o desenrolar do processo judicial”.