Lisboa vai ser travada pela covid-19

O concelho de Lisboa deverá ser travado no desconfinamento e nele não deverá ser aplicada a nova fase de abertura da sociedade e da economia que entra em vigor segunda-feira, 14 de Junho, soube o PÚBLICO. A decisão será tomada nesta quarta-feira, pelo Conselho de Ministros antecipado por causa do feriado do Dia de Portugal, que se celebra amanhã.