Independente contra Isaltino Morais ganha apoio de três partidos

BE, Livre e Volt irão apoiar a candidata independente na corrida autárquica em Oeiras. A ex-jornalista estreia-se na política para “fazer politica de forma ética”.

O que têm em comum o Bloco de Esquerda, o Livre e o Volt em Oeiras? A candidata independente Carla Castelo. Os três partidos vão unir-se numa coligação para apoiar a independente Carla Castelo e procurar derrotar a eventual recandidatura do actual autarca, Isaltino Morais. O acordo político entre as três forças partidárias e a candidata independente foi assinado esta segunda-feira e a apresentação da candidatura acontece a 14 de Junho, pelas 18h, no Jardim de Miraflores, em Algés.