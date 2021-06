Controlo de fronteiras terrestres: Portugal conseguiu recuo de Espanha durante a noite

Cerca de 24 horas de ter sido conhecida a obrigatoriedade imposta por Espanha para apresentação de prova de vacinação contra a covid-19 ou de teste PCR negativo nas fronteiras terrestres com Portugal (exigidas para viagens aéreas ou marítimas, mas não para viagens terrestres), esta vai ser revogada. A decisão foi anunciada ao início da manhã desta terça-feira pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, depois de o governante ter admitido “reciprocidade” em relação aos espanhóis, ou seja, ameaçado com medidas de retaliação idênticas.

Em declarações à rádio TSF e à agência Lusa, o governante explicou que, depois de conversas “a todos os níveis” com o Governo espanhol, a decisão foi “corrigida”. Ou seja, “a todos os níveis” significa que houve contactos entre os dois primeiros-ministros ibéricos, António Costa e Pedro Sanchez.

“As autoridades espanholas foram muito rápidas e responderam com prontidão aos nossos pedidos de esclarecimento ainda durante a noite de ontem [segunda-feira]”, declarou Santos Silva. “Tivemos contactos muito intensos a todos os níveis com o governo espanhol durante a tarde e a noite de ontem [segunda-feira] e ainda durante a noite de ontem recebemos a confirmação por parte das autoridades espanholas que, de facto, se tratava de um lapso que iria ser corrigido hoje e, portanto, é isso que vai acontecer”, disse Augusto Santos Silva, em declarações à agência Lusa.

O anúncio das autoridades espanholas sobre os pedidos de comprovativo de vacinação ou teste negativo à covid-19 foi feito na segunda-feira. Nas palavras do Presidente da República, a decisão do Governo espanhol foi “estranha”.

“Naturalmente, tendo vindo de Espanha há dois dias, acho que é muito estranho que isso tenha ocorrido sem uma palavra ao Governo português. No passado, houve sempre a preocupação de ajustar entre os dois países as medidas adoptadas, foi sempre acordo. Eu acompanho o governo, obviamente, naquilo que é a estranheza por, de repente, haver um dos países que adopta uma posição unilateral”, declarou o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa falava do encontro entre os chefes de Estado e de Governo de Portugal e Espanha na sexta-feira para a apresentação oficial da “candidatura ibérica” ao Campeonato do Mundo de futebol de 2030. O encontro no Estádio Metropolitano de Wanda, em Madrid, contou com a presença de Marcelo Rebelo de Sousa, do Rei de Espanha, Felipe VI, e dos governantes António Costa e Pedro Sánchez.

Apesar de o encontro ter reunido os mais altos titulares da governação dos dois países, nesse dia só se falou de futebol. No entanto, a decisão já estaria - pelo menos - a ser preparada pelo Governo espanhol, uma vez que na sexta-feira o Boletín Oficial del Estado (equivalente ao Diário da República em Portugal) já anunciava a resolução. Um dia depois, no sábado, uma nova publicação no Boletín Oficial del Estado dava conta dos critérios exigidos, nomeadamente a obrigação de estarem redigidos em espanhol, inglês, francês ou alemão. Ainda assim, esta segunda-feira o Governo português declarou-se surpreendido.

Turistas serão testados “aleatoriamente"

Apesar de caírem os novos controlos físicos nas fronteiras terrestres com Portugal, as autoridades espanholas irão manter os "controlos aleatórios” dentro do território espanhol, uma vez que todos os turistas continuam a ter de viajar obrigatoriamente com um teste negativo à covid-19, certificado de vacinação ou de recuperação da doença.

“A norma geral vai ser esta”, mas não vai haver “controlos físicos permanentes” nas fronteiras terrestres, podendo no entanto haver uma fiscalização “aleatória”, como já acontece actualmente no quadro do Acordo de Schengen, insiste fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros em declarações à Lusa.

Ou seja, na prática, apesar de não haver um controlo fronteiriço, os viajantes continuam a ter de ter um resultado negativo que lhes pode ser exigido pelas autoridades espanholas. Mas a regra não é exclusiva aos portugueses, mas a todos os turistas. As regras seguem as normas do certificado verde digital europeu, lançado em Espanha esta segunda-feira e que em Portugal só entrará em vigor a 1 de Julho. O certificado que a nível da União Europeia atesta que o titular recebeu a vacinação completa, tem um teste diagnóstico com resultado negativo - incluindo o teste de antigénios - ou recuperou da doença.

Recorde-se que este ano as fronteiras terrestres entre Portugal e Espanha estiveram fechadas entre 31 de Janeiro e 30 de Abril e apenas era permitida a passagem, em 18 pontos autorizados, ao transporte internacional de mercadorias, trabalhadores transfronteiriços e de carácter sazonal devidamente documentados, veículos de emergência, socorro e serviço de urgência. com Lusa