Vais acabar o secundário (ou a licenciatura) e não sabes o que fazer a seguir? Esta lista pode ajudar

A espreitar por entre os momentos vagos dos dias como lembrete para o término que se anuncia, as rectas finais do ensino secundário e da licenciatura podem ser caminhos em direcção à ansiedade para alguns alunos. Uns já saberão o que fazer à sua vida no final de cada etapa; outros, debatem-se com dúvidas. E não há nada de errado com isso: por vezes, quem termina um ciclo de ensino pode ainda ser (ou sentir-se) “muito novo para decidir” o que fazer à sua vida, como diz Munique Martins, responsável pelo campus de Lisboa da escola de tecnologia Ironhack. Ao P3, deixa algumas dicas para saberes o que fazer após terminares o ensino secundário ou a licenciatura. Ou, pelo menos, para teres algumas ideias.