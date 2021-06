Quatro muçulmanos da mesma família mortos em “ataque premeditado” no Canadá

Quatro muçulmanos da mesma família foram mortos na província canadiana do Ontário, no domingo, num ataque que a polícia local classifica como “um crime de ódio premeditado”. As vítimas, com idades entre os 15 e os 74 anos, foram atropeladas quando seguiam num passeio.

“Não há nenhuma ligação conhecida entre o suspeito e as vítimas”, disse o superintendente Paul White, da polícia da cidade de London, no Ontário, numa conferência de imprensa. “Acreditamos que estas pessoas foram mortas porque eram muçulmanas.”

O suspeito – um homem de 20 anos identificado como Nathaniel Veltman – foi detido num centro comercial a seis quilómetros do local do crime, sem oferecer resistência. Foi acusado de quatro crimes de homicídio e um de tentativa de homicídio.

O único sobrevivente do ataque é uma criança de nove anos, que sofreu ferimentos graves e está internada num hospital da região. As autoridades não divulgaram a identificação das vítimas a pedido dos familiares.

Trudeau “horrorizado"

Segundo os censos de 2016 no Canadá, a cidade de London – localizada a cerca de 200 quilómetros de Toronto, e de Detroit e Cleveland, já em território dos EUA – tem 500 mil habitantes e uma população cada vez mais diversificada. Um em cada cinco habitantes não nasceu no Canadá e os árabes constituem o grupo minoritário mais numeroso.

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que se sentiu “horrorizado” com a notícia. “Aos entes queridos dos que foram vítimas de terrorismo neste ataque de ódio, quero dizer-vos que estamos aqui para vós.”

E o principal responsável político na província, Doug Ford, condenou o “horrível acto de ódio” e apelou à tolerância: “O ódio e a islamofobia não têm lugar no Ontário.”

A comunidade muçulmana do Canadá exige que as autoridades tratem o caso como um acto de terrorismo.

“Um homem entrou no carro, viu uma família de muçulmanos ao fundo da rua e tomou a decisão de que eles não mereciam viver”, disse o presidente do Conselho Nacional de Muçulmanos Canadianos, Mustafa Farooq, citado pela BBC.

“Ele não os conhecia. Isto foi um ataque terrorista em solo canadiano e deve ser tratado como tal.”

O ataque de domingo foi o mais mortífero contra a comunidade muçulmana do Canadá desde Janeiro de 2017, quando um homem matou seis pessoas e feriu outras cinco no Centro Cultural Islâmico do Quebeque. O autor dos disparos foi condenado a prisão perpétua.