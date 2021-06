Invasão do Capitólio dos EUA “foi planeada à vista de toda a gente”

Relatório de duas comissões do Senado norte-americano dá conta de inúmeras falhas de comunicação entre as forças de segurança e uma atitude geral de desvalorização das ameaças: “Ninguém tinha um plano.”

Um relatório feito por duas comissões do Senado dos EUA, ambas compostas por membros do Partido Democrata e do Partido Republicano, acusa várias agências do Governo norte-americano de terem desvalorizado ameaças específicas feitas por apoiantes de Donald Trump nos dias que antecederam a invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro.