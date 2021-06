Europeus desconfiam das alianças históricas e agora preferem “parcerias estratégicas”

Sondagem realizada em 12 países da UE mostra desencantamento europeu em relação aos EUA e Reino Unido e aumento da rivalidade com a Turquia. European Council on Foreign Relations destaca impacto da Administração Trump e “Brexit” na mudança de percepções.

Uma sondagem realizada em 12 Estados-membros da União Europeia (Alemanha, Áustria, Bulgária, Dinamarca, Espanha, França, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Portugal e Suécia) para o think tank European Council on Foreign Relations (ECFR) mostra que os europeus estão cada vez mais convictos de que o bloco comunitário deve estabelecer parcerias estratégicas com outros países, mais do que formar alianças. Isto aplica-se inclusivamente aos aliados históricos da Europa, como o Reino Unido ou os Estados Unidos.