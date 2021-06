Trancas aos bairros e caça aos fogareiros: as medidas para o Sto. António em Lisboa

Pelo segundo ano consecutivo, Lisboa encara os seus dias mais festivos com trancas à porta. O Santo António de 2021 é para ser celebrado dentro de casa ou, quando muito, até à hora de fecho dos restaurantes. Beber álcool na rua está proibido, vaguear nos bairros típicos é fortemente desaconselhado, fogareiros para assar sardinhas ou bifanas nem pensar.

Foi esta a mensagem que a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Municipal (PM) quiseram transmitir esta terça-feira à tarde, numa conferência de imprensa onde foram anunciadas “fortes restrições” à circulação durante os próximos dias, em particular na noite de sábado para domingo.

“Sempre que nós verificarmos que existe uma maior afluência a esses bairros – Madragoa, Alfama, Bairro Alto – nós vamos impedir o acesso, vamos condicionar o acesso”, avisou o superintendente Domingos Antunes, da PSP, prometendo a colocação de “grades e fitas” em vários locais da cidade, sobretudo no “eixo absolutamente prioritário” do Bairro Alto, Cais do Sodré e Av. 24 de Julho.

A operação policial inicia-se esta quarta-feira com operações stop e agentes na rua para controlar ajuntamentos e prevenir o consumo de álcool na rua. “Seremos intransigentes”, garantiu o superintendente. Na noite de sábado para domingo as medidas serão apertadas para garantir que não se verificam as multidões habituais de Santo António. “As pessoas não devem deslocar-se para o coração da cidade. Haverá fortes restrições a partir das 19h até às 2h ou 3h”, informou Domingos Antunes.