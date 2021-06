Um “gosto” no Linkedin abriu uma guerra entre o Douro e a Infra-estruturas de Portugal

Associação duriense questionou o governo sobre a boa fé da IP na reabertura da linha do Douro depois de administrador da empresa ter demonstrado preferir a ligação Faro - Huelva

A Associação Vale d’Ouro pediu ontem aos ministérios das Infra-estruturas e da Coesão Territorial que seja clarificado “inequivocamente a posição da Infra-estruturas de Portugal e da sua administração” no que se refere ao papel que vai desempenhar no Grupo de Trabalho para a reabertura da Linha do Douro entre Pocinho e Barca d’Alva, cujo protocolo de colaboração foi assinado a 21 de Maio.