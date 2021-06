Em Gondomar, a filigrana resiste com dificuldade à pandemia

“Quando eu entrava na oficina e via toda a gente a trabalhar, era uma alegria! O barulho das máquinas, dos risos, das conversas, toda a gente a puxar fio, as ferramentas nas mesas. Era uma envolvência muito grande! Agora é completamente o oposto, é um silêncio, um vazio, falta tudo, é tão triste! Nem é bom pensar!”. É desta forma que Conceição Neves de 45 anos, empresária de ourivesaria e filigrana, descreve o impacto da pandemia no sector da filigrana no concelho de Gondomar, no Porto. “Nós não temos trabalho! Eu falo por mim, eu não tenho trabalho”, afirma ao PÚBLICO.