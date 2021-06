“Hortofrutifique” o seu estilo de vida

Incluir as frutas e hortícolas nas refeições permite reduzir as porções de outros alimentos, em particular os de origem animal, que são atualmente consumidos em excesso, com efeito negativo na saúde e na sustentabilidade.

2021 foi declarado pela FAO o Ano Internacional das Frutas e Hortícolas. Apesar de, desde 2019, praticamente só se falar da pandemia, importa chamar a atenção para outros temas que afetam a nossa saúde e a do planeta.

É consensual entre a comunidade científica que as frutas e hortícolas têm um impacto muito significativo na saúde, contribuindo não apenas para a melhoria do estado de saúde, como para a prevenção de diversas doenças crónicas como a obesidade, doença cardiovascular, alguns tipos de cancro, diabetes entre outras. Apesar de esta evidência ser do conhecimento do público em geral, as práticas alimentares continuam a não refletir a importância que estes alimentos têm. O Inquérito Alimentar e Nutricional e da Atividade Física (15/16) indica uma elevada percentagem de inadequação no consumo de frutas e hortícolas na população portuguesa em geral (75%), sendo ainda maior em crianças e adolescentes (87% e 91%, respetivamente).

Esta declaração por parte da FAO, para além das questões relacionadas com a saúde, apresenta-se como uma oportunidade de sensibilizar ainda para a importância que estes alimentos têm na segurança alimentar. Na prática, ambos os aspetos têm impacto positivo nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, apontados pelas Nações Unidas.

A produção de uma porção de hortícolas (aproximadamente 180g) implica menor emissão de gases com efeito de estufa e menos área agrícola necessária em relação a uma porção (aproximadamente 30g) de carne de vermelha, o que se traduz num menor impacto ambiental.

Incluir as frutas e hortícolas nas refeições permite reduzir as porções de outros alimentos, em particular os de origem animal, que são atualmente consumidos em excesso, com efeito negativo na saúde e na sustentabilidade.

As frutas e hortícolas, embora frequentemente desvalorizados em frequência e quantidade no prato, são alimentos de elevada densidade nutricional, ou seja, são muito ricos em nutrientes, contribuindo muito pouco para o aporte energético.

Paralelamente, a situação pandémica, provocou uma diminuição do poder económico das famílias, aumentando o risco de insegurança alimentar, pelo que face a esta realidade, estes alimentos se apresentam como uma fonte alternativa de nutrientes de baixo custo.

Acresce que, a chegada dos dias mais quentes e longos, apresenta-se como uma oportunidade para a inclusão facilitada dos frutos e hortícolas no dia-a-dia, quer como snacks nas refeições intermédias ou como elemento maioritário ao almoço e ao jantar.

Em baixo deixamos algumas sugestões de utilização destes alimentos. Prefira os produtos da época e locais de forma a potenciar o sabor, o valor nutricional e reduzir o preço e a pegada ecológica, mas lembre-se que o limite é a imaginação!

Exemplos Fruta incorporada em saladas (cubos de maçã, gomos/rodelas de laranja, bagos de uvas, cubos de ananás ou manga)

Saladas de beterraba, couve roxa, rabanetes, tomate, espinafres

Hortícolas salteados (feijão verde, couve lombarda, couve coração, espinafres, brócolos)

Hortícolas assados (courgette, beringela, abóbora, cenoura, tomate, cebola, couve-flor, brócolos)

Palitos de cenoura ou aipo (pode acompanhar com patés à base de leguminosas)

Tomate cherry

Incorporação de hortícolas em sanduíches (tomate, cenoura ralada, cebola, espinafres, rúcula)

Fruta (inteira, gomos de laranja, morangos, cerejas, nêsperas, uvas – qualquer fruta é passível de ser transportada, apresentamos estas por uma questão de conveniência, de forma a evitar o seu transporte descascada e cortada que implica perda de nutrientes e da qualidade sensorial)

Sumos naturais de frutos e hortícolas

As autoras escrevem segundo o novo Acordo Ortográfico