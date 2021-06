SATA reforça voos entre ilhas e de Lisboa para Pico e Faial

A pensar no Verão, a companhia aérea açoriana oferece mais ligações. Tarifa Açores, para voos entre as nove ilhas, está em vigor desde 1 de Junho.

A companhia aérea açoriana SATA vai reforçar o número de voos e de lugares em algumas ligações entre as ilhas, em Junho, e nas ligações de Lisboa ao Faial e ao Pico, entre finais de Julho e Setembro. “O incremento de ligações visa fazer face ao crescimento esperado da procura”, adiantou a companhia, em comunicado de imprensa.

A Azores Airlines, que assegura as ligações para o exterior dos Açores, vai aumentar o número de ligações entre Lisboa e as ilhas do Faial e do Pico, com mais um voo semanal para cada destino, em comparação com o inicialmente previsto para o Verão IATA.

“Entre 30 de Julho e 3 de Setembro, será oferecida mais uma ligação na rota Lisboa-Horta (Faial)-Lisboa, às sextas-feiras, perfazendo oito ligações directas por semana e, entre 29 de Julho e 2 de Setembro, serão igualmente incrementados os voos entre Lisboa e a ilha do Pico, perfazendo a oferta de cinco ligações directas por semana”, lê-se no comunicado.

Já na SATA Air Açores, que efectua as ligações aéreas interilhas, está previsto um “reforço pontual da operação” em algumas rotas, no mês de Junho. Foram abertos novos voos entre Ponta Delgada (São Miguel) e Santa Maria, nos dias 9 e 13 de Junho, e entre Ponta Delgada e Terceira, no dia 13 de Junho.

Segundo a SATA, entre Julho e Agosto, estão previstas “cerca de 80 ligações semanais entre o arquipélago dos Açores e o exterior, com voos que se destinam às gateways de Santa Maria, Terceira, Faial, Pico e Ponta Delgada” e 180 ligações semanais nos percursos interilhas.

O Governo Regional dos Açores criou uma tarifa especial para residentes, que permite viajar entre as ilhas do arquipélago, pelo preço máximo de 60 euros (ida e volta). A Tarifa Açores teve início no dia 1 de Junho e, na véspera, contava já com cerca de 8200 reservas.