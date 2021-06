A Brasileira regressa à Baixa do Porto

A cafetaria portuense reabre e apresenta-se com nova carta de refeições ligeiras que acompanha os vários momentos do dia.

Depois de vários meses fechada, a cafetaria A Brasileira reabriu as suas portas ao público. Como herdeira de um dos cafés históricos do Porto (que, entretanto, até cresceu e abraçou um hotel), a cafetaria mantém-se fiel à sua linhagem e continua a apresentar café de especialidade, com grãos moídos no momento que se declinam em espressos, cappuccinos, cafés americanos, por exemplo, e se conjugam com os chás da Compagnie Coloniale, vários sabores, quentes ou frios.

Paralelamente, A Brasileira oferece uma selecção de patisserie e uma carta de refeições ligeiras renovada que acompanha os vários momentos do dia. Das 8h às 11h, a “tábua de pequeno-almoço” serve-se com pão, croissants, queijos, fumados, compota do dia e ovos mexidos, acompanhada por sumo de laranja natural, café ou chá.

Entre as 12h e as 16h, são os snacks que tomam conta do espaço, numa selecção que inclui bagel com salmão, tosta de abacate, saladas de camarão ou de queijo fresco, prego no pão, waffles e panquecas (doce e salgadas) e os novos bowls de arroz ou quinoa. Sem esquecer, a qualquer hora, o Bolo 4 de Maio, cujo nome é uma referência à data de inauguração do café, em 1903, e cuja receita ainda é a original: frutos secos, damasco, cenoura, canela e limão - sem açúcar.