Eduardo Jesus: “A Madeira ganhou um estatuto importante ao nível da confiança do viajante”

Numa altura em que Marcelo Rebelo de Sousa está na Madeira para presidir às comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura do arquipélago, lamenta a decisão do governo britânico de excluir Portugal da sua lista “verde”, reclamando para a Madeira uma “discriminação positiva”.