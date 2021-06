Inspecção à venda das barragens da EDP abrange um “conjunto de operações”

Directora da administração tributária afirma que a decisão de abrir um processo de inquérito para averiguar se um trabalhador da AT elaborou uma “nota jurídica” sobre a venda das barragens foi sua e nega intervenção do Governo.

A directora da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), Helena Borges, afirmou nesta terça-feira no Parlamento que a inspecção do negócio da venda de seis barragens da EDP a um consórcio francês liderado pela Engie envolve várias operações que a EDP e outras empresas fizeram para concretizar a transmissão das centrais do Foz Tua, Baixo Sabor e Feiticeiro, Miranda, Bemposta e Picote.