França vence mas vê Benzema sair do campo em lágrimas

O avançado francês lesionou-se e saiu do jogo ainda no primeiro tempo.

Foi uma vitória com um travo algo amargo aquela que a França conquistou nesta terça-feira, perante a Bulgária, no seu derradeiro encontro de preparação antes do Euro 2020. O triunfo por 3-0 dos gauleses não merece discussão, mas a lesão de Karim Benzema lançou uma nuvem cinzenta sobre o resultado.

Aquela que é, juntamente com a Alemanha e a Hungria, uma das opositoras de Portugal no Euro 2020, viu um dos seus avançados em melhor forma deixar o relvado em lágrimas, aos 40’, com queixas na coxa direita, dando lugar a Olivier Giroud.

A lesão aconteceu após o jogador do Real Madrid ter apoiado mal a perna após ter saltado para cabecear um cruzamento de Pavard. Benzema foi assistido e regressou ao relvado, mas passados cinco minutos deu indicação a Didier Deschamps que não conseguia continuar.

Antes, Griezmann, num remate acrobático que ainda desviou num defesa, colocou os gauleses na frente do marcador (29’). Depois, e já com Giroud em campo, o avançado bisou, já perto do final da partida: primeiro aos 83’ e depois em cima do apito final, ficando agora a apenas cinco golos de alcançar Thierry Henry como máximo goleador da selecção francesa. Já a Hungria, primeiro adversário de Portugal no Euro 2020, empatou sem golos com a República da Irlanda, no seu último jogo de preparação para o torneio.