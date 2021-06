Fernando Santos: “Jogo com Israel não será exame a nenhum jogador”

Fernando Santos, seleccionador nacional, repetiu, para o Euro 2020, o que já tinha dito em 2016, antes de ser campeão da Europa. Para o técnico, Portugal está na luta pelo título.

“Não estou nem mais nervoso, nem mais condicionado. Estou é com a mesma convicção. Disse, em 2016, que Portugal era candidato a vencer o Euro e volto a dizer, agora, que Portugal é candidato a vencer também este Euro 2020”, apontou, nesta terça-feira, na antevisão do jogo particular frente a Israel (quarta-feira, 19h45).

Questionado sobre se este duelo servirá de teste a alguns jogadores, tendo em vista a estreia no Europeu, frente à Hungria (dia 14), Fernando Santos foi claro: “Não haverá exame a nenhum jogador”.

“Há uma coisa que dificilmente podemos melhorar, que é a atitude dos jogadores. Estão muito motivados e já lhes dei os parabéns por isso. O que há a melhorar são os processos de jogo. Estes são jogos para evolução e não haverá nenhum exame a nenhum jogador. Não é por jogarem bem ou mal nestes jogos particulares que podem ou não defrontar a Hungria na estreia no Euro. O ‘onze’ para a Hungria será certamente uma mistura dos ‘onzes’ que defrontaram Espanha e Israel”, acrescentou.

Sobre o “fantasma” da covid-19, que já atacou a selecção espanhola, Fernando Santos garante que não teme problemas na equipa portuguesa, já vacinada antes deste Europeu. “Temos cumprido todas as normas de segurança, como o distanciamento, as máscaras, etc. Sei como trabalhamos aqui e isso deixa-me tranquilo”.

O treinador aproveitou ainda para fazer já uma análise do primeiro adversário no Europeu. “Todos falam da França e da Alemanha, mas não nos podemos esquecer da Hungria. Joga em casa, trabalha muito, luta muito e nunca sai do jogo. No Euro 2016, poderíamos ter ficado fora da competição precisamente no jogo com a Hungria [empate 3-3]”.