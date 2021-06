Avançado sueco Kulusevski, colega de Ronaldo na “Juve”, infectado com o novo coronavírus

O jogador nórdico não vai disputar o primeiro jogo da selecção escandinava no Euro 2020.

O futebolista Dejan Kulusevski, avançado da Suécia e colega de equipa de Cristiano Ronaldo da Juventus, acusou positivo ao novo coronavírus, anunciou nesta terça-feira o médico da selecção escandinava, a poucos dias do arranque do Euro 2020.

Em conferência de imprensa realizada na chegada a Gotemburgo, onde a selecção sueca começou nesta terça-feira a estagiar, Anders Valentin explicou que o jogador de 21 anos sentiu alguns sintomas durante a manhã e que foi logo submetido a um teste rápido à covid-19, tendo acusado positivo.

“Kulusevski não viajou com a equipa para Gotemburgo e está em isolamento com sintomas leves. É triste para ele e para todos nós. É uma situação que causa alguma preocupação, mas estamos a seguir todos os protocolos. É um caso e não um surto. Esperemos que assim continue”, referiu Valentin, acrescentado que todos os restantes 25 jogadores da Suécia foram testados e acusaram negativo.

Isto significa que Kulusevski, um dos principais jogadores da Suécia, irá falhar a estreia no Euro 2020 com a Espanha, em 14 de Junho, em jogo do Grupo E, que inclui ainda a Polónia, de Paulo Sousa, e a Eslováquia.

Entretanto, o seleccionador Jan Andersson adiantou que não vai chamar qualquer jogador para ocupar o lugar de Kulusevski e que está a contar com o avançado para o encontro da segunda jornada, com a Eslováquia.

O Euro 2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de Junho e 11 de Julho.