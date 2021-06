Terça, na TV: turismo, Mirage e mergulhos no Dia Mundial dos Oceanos

CINEMA

O Mal Não Existe

TVCine Edition, 14h10

Rodado em segredo por Mohammad Rasoulof, um filme sobre a pena de morte e o modo como ela afecta o quotidiano dos iranianos comuns. Sob um regime autoritário, várias pessoas são obrigadas a cumprir ordens de execução de penas capitais. Algumas cumprem a tarefa e avançam com as suas vidas; outras recusam fazê-lo e assumem as consequências. O Mal Não Existe ganhou o Urso de Ouro em Berlim.

O Suspeito da Rua Arlington

AXN Movies, 17h19

Jeff Bridges, Tim Robbins e Joan Cusack lideram o elenco deste thriller de Mark Pellington sobre conspiração e paranóia. Michael Faraday é professor de ciências políticas em Washington. Vive com Grant, o filho de dez anos. Desde que a mulher morreu em serviço, numa operação antiterrorista, que Faraday se debate com uma obsessão pela cultura e pelos meandros dos grupos terroristas. Essa obsessão vai levá-lo a desconfiar de uma família recém-chegada ao bairro, que lhe parece guardar segredos perigosos.

Porto

RTP2, 23h24

A Invicta é cenário deste filme de Gabe Klinger (com argumento seu e de Larry Gross), em que Anton Yelchin (1989-2016) interpreta um dos seus últimos papéis – o derradeiro como protagonista. É a história, contada de forma fragmentada e não-linear, do amor entre um norte-americano e uma francesa um pouco mais velha (Lucie Lucas), que se encontram no Porto mas depois têm dificuldade em voltarem a estar juntos.

Prisão Maior

RTP1, 1h05

Realizado por Joseph Losey em 1960, retrata o sistema prisional britânico a preto e branco, mas em todos os seus tons de dureza, violência e corrupção. Stanley Baker, Sam Wanamaker, Grégoire Aslan, Margit Saad ocupam os papéis principais.

SÉRIE

Mirage

AMC, 23h03

Estreia. Anos depois de ter sido atingida pelo tsunami na Tailândia, Claire tenta refazer a sua vida em Abu Dhabi, ao lado do filho e do marido, e trabalhando como especialista em cibersegurança. Mas um “fantasma” do passado regressa para a colocar numa posição pessoalmente delicada e para a envolver numa “autêntica missão de vida ou morte, com chantagem, sexo e sabotagem nuclear incluídos”, anuncia o canal. Assim começa este thriller de espionagem e intriga, resultante de uma grande produção francesa. Marie-Josée Croze, Clive Standen, Hannes Jaenicke, Shawn Doyle, Grégory Fitoussi e Maxim Roy compõem o elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Onda Verde

Odisseia, 16h

O Dia Mundial dos Oceanos motiva a estreia de uma série de sete episódios que acompanha um casal de surfistas-ambientalistas, Carine e Manu, em viagem pelo mundo com as duas filhas. Hoje, nos dois primeiros episódios, vão à Ilha da Páscoa e ao Egipto.

Gigantes do Oceano

Discovery, 21h

Oceano Profundo

Discovery, 22h55

O canal assinala a data com a estreia de duas séries sobre os oceanos em que “a aventura, o mistério, a descoberta e o perigo são os elementos-chave”. Primeiro, viaja ao encontro de baleias e outros Gigantes dos Oceanos, na companhia do realizador e explorador Patrick Dykstra. A seguir, em Oceano Profundo, mergulha no Pacífico ao encontro do espectáculo proporcionado pelas dezenas de espécies que habitam o ecossistema da Grande Barreira de Coral.

INFORMAÇÃO

É ou Não É - O Grande Debate

RTP1, 22h06

Directo. Numa altura em que a debandada dos turistas britânicos – e os cancelamentos de reservas para o pico do Verão – compromete a esperança na recuperação do turismo, é o futuro imediato deste sector que está em debate. “Pode o turismo salvar a economia?” é a questão de partida para a troca de argumentos e propostas entre Vera Gouveia Barros (economista), Eduardo Jesus (secretário regional de Turismo e Cultura), António Trindade (chairman do Grupo Porto Bay), Nini Andrade Silva (designer), Luís Araújo (presidente do Turismo de Portugal) e Adrian Bridge (CEO da Fladgate Partnership). O debate, moderado pelo jornalista Carlos Daniel, tem lugar na marina do Funchal.