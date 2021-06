Podcast do Encontro de Leituras: Jeferson Tenório e o amor pelos livros

Este é o podcast do Encontro de Leituras, o clube conjunto do PÚBLICO e do jornal brasileiro Folha de S. Paulo, que junta online leitores de língua portuguesa todas as segundas terças-feiras de cada mês.

O convidado do sexto Encontro do Leituras, a 11 de Maio, foi o escritor brasileiro Jeferson Tenório, para falar sobre o seu romance O Avesso da Pele, editado no Brasil e em Portugal pela Companhia das Letras. No livro, o escritor brasileiro trata de temas como o racismo estrutural, a construção racial e a importância dos livros e dos professores.

O Encontro de Leituras é moderado pelas jornalistas Isabel Coutinho, responsável pelo site do PÚBLICO dedicado aos livros, o Leituras, e por Úrsula Passos, editora-assistente de Cultura do jornal paulista.

O próximo encontro acontece a 8 de Junho, tendo como convidado a escritor português Afonso Reis Cabral. A conversa, agendada para as 22h em Portugal (18h em Brasília), será sobre o segundo romance do autor, Pão de Açúcar, que traz para a ficção o homicídio de Gisberta, uma mulher transgénero que foi morta em 2006 por um grupo de rapazes num prédio inacabado do Porto. O livro é editado em Portugal pela D. Quixote e no Brasil pela HarperCollins e valeu a Afonso Reis Cabral o Prémio Literário José Saramago de 2019.

