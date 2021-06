Marvel, Mad Men e David Fincher: Loki, a série sobre “o mentiroso mais fiável da história”

A personagem que nem duas horas esteve nos filmes Marvel mas que é uma das favoritas dos fãs tem a sua própria série a partir desta quarta-feira na Disney+. Detectives do tempo com look burocrático vintage , seis episódios para expandir o MCU.

O protagonista da série Loki é “o mentiroso mais fiável da história”. Esta quarta-feira chega ao Disney+ a nova e terceira série Marvel, depois de um namoro com o conceito de série de prestígio em WandaVision e da mais genuína fantasia bélica americana de O Falcão e o Soldado do Inverno, Loki dá mais um nó numa das mais imponentes experiências narrativas de cultura popular da actualidade: milionária, multiplataformas e a caminho do “multiverso”. Tom Hiddleston e Owen Wilson são detectives viajantes do tempo que estão numa versão burocrática de Mad Men inspirada em... David Fincher.