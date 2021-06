Depois da ficção, Steve McQueen documenta a realidade da Inglaterra negra

Uprising é o nome da série documental que sucede ao magistral Small Axe : três episódios sobre três eventos-charneira da experiência negra no Reino Unido. O primeiro estreou-se no Sheffield Doc Fest.

“Quem é que escreve a História?” A pergunta vem do realizador Steve McQueen, algures a meio de uma ligação Internet com dificuldades. O pretexto é a apresentação, no Sheffield Doc Fest, do primeiro dos três episódios de Uprising – uma série documental que o cineasta e artista visual co-dirigiu com James Rogan para a BBC, sobre a importância do ano de 1981 para a comunidade negra britânica, consubstanciada em três eventos específicos.