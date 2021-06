Um ano para celebrar o centenário de José Saramago sem o canonizar

“Vamos celebrar os 100 anos de José Saramago para que outros celebrem os 200 anos”. É assim que Carlos Reis, comissário do programa do centenário do nascimento do Prémio Nobel da Literatura português – cujas linhas gerais foram apresentadas esta manhã na Fundação José Saramago –, vê as comemorações que se iniciam a 16 de Novembro deste ano e se prolongam até à mesma data de 2022, quando se cumprirá um século desde o nascimento do escritor.