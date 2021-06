Ordem dos Médicos defende inclusão de mais indicadores para desconfinamento

O gabinete de crise para a covid-19 da Ordem dos Médicos (OM) contesta a utilização “exclusiva” de valores de incidência – novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias – para fundamentar as novas medidas de desconfinamento a nível concelhio a partir do dia 14 deste mês e manifesta “apreensão” pela “exclusão do indicador de transmissibilidade (Rt) e a manutenção da ausência de critérios de gravidade”.