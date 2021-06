Dias cruciais para salvar o Verão

Para entrarmos em Julho com optimismo, é preciso ter a consciência de que há um problema e agir em conformidade. Se o aumento do número de contágios não for travado, a campanha do Verão poderá ficar irremediavelmente comprometida.

Há duas batalhas importantes em curso no país e a sorte de uma depende do desfecho da outra. Vai ser preciso alterar o rumo da evolução da pandemia para se ganhar a campanha do Verão, que é essencial para as expectativas de recuperação económica de 2021. E para a primeira batalha ser enfrentada há que reconhecer uma evidência: mesmo que estejamos longe de uma situação alarmante, o facto de o aumento do número de casos estar em contraciclo com uma boa parte dos países europeus coloca o país num rumo insustentável para conseguir cativar o turismo nos meses cruciais da procura. Se as autoridades não forem capazes de mobilizar os comportamentos responsáveis dos cidadãos, se não acelerarem a testagem em massa, se continuarmos a acreditar que o sucesso da vacinação basta para abraçar um futuro risonho, tudo será mais difícil.