O Taina Fest serviu música e contacto humano

Domingo de sol no Centro Cultural de Atletismo de Bonjóia, no Porto. Prato principal do Taina Fest: música. Sempre foi assim desde que o festival organizado pela Lovers & Lollypops arrancou há vários anos. Porém, sempre houve espaço para outras tainadas alternadas com concertos realizados ao mesmo tempo que se preparavam as brasas para o churrasco. A última tainada tinha sido no Círculo Católico dos Operários do Porto, pouco antes de a pandemia chegar a Portugal.

Desta vez, os comes e bebes eram o menos importante. Com a música no plano principal, o convívio também ganhou protagonismo. Esta edição, a 6 de Junho, serviu para sentir o sabor de um futuro em que o regresso aos concertos ao vivo e outro tipo de actividades de lazer e cultura com público aconteçam mais amiúde.

Enquadrado na programação do Cultura em Expansão, actuaram, ao final da tarde de domingo, os Paisiel, os Jibóia e os DJ Ghetthoven e Ana Pacheco. A captar o momento esteve o fotojornalista Paulo Pimenta. ABV