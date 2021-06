Castillo muito perto de ser eleito Presidente peruano, mas incerteza mantém-se

A contagem dos votos no Peru aponta para a vitória do candidato de esquerda, o sindicalista Pedro Castillo, de 51 anos, que derrotou por muito pouco a sua adversária de direita, Keiko Fujimori, de 46 anos, que chega a uma segunda volta das eleições presidenciais pela terceira vez. No entanto, restam alguns milhares de votos por contabilizar e há ainda margem para uma reviravolta.