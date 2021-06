Camisola da Ucrânia no Euro 2020 inclui mapa da Crimeia

A camisola com que a selecção de futebol da Ucrânia vai jogar no Campeonato Europeu da modalidade, a partir de sexta-feira, ostenta um mapa do país que inclui a península da Crimeia, o que foi visto na Rússia como “uma provocação política”.

A Crimeia foi invadida e ocupada pela Rússia em 2014, na sequência da revolução ucraniana que depôs o então Presidente, Viktor Ianukovich, próximo de Moscovo. Sete anos depois, a anexação da península é rejeitada pela generalidade dos países da ONU e é reconhecida por 15 países, incluindo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte e Síria.

A camisola da selecção ucraniana foi apresentada no domingo pelo presidente da federação do país, Andriy Pavelko, na sua página no Facebook.

No texto de apresentação, o responsável faz referência a “uma pátria una e indivisível com a Crimeia, Donetsk, e Lugansk” — a península ocupada pela Rússia e as duas regiões ucranianas, no sudeste do país, onde forças separatistas pró-russas combatem contra o Exército ucraniano desde 2014.

Para além do mapa da Ucrânia que inclui a Crimeia, estampado a branco na parte da frente da camisola, os jogadores ucranianos vão surgir em campo com as inscrições “Glória à Ucrânia!” e “Glória aos heróis!”

Em Moscovo, o deputado Dmitri Svischev, do Partido Liberal Democrático da Rússia, ultranacionalista, disse que o mapa da Ucrânia que figura nas camisolas da selecção ucraniana é “uma provocação política”.

“Exibir um mapa da Ucrânia que inclui um território russo é ilegal”, disse Svischev, citado pela agência RIA.

E a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, recordou que a saudação “Glória à Ucrânia!” foi o slogan oficial da extrema-direita nacionalista de Stepan Bandera durante a II Guerra Mundial.

A controversa imagem de Bandera como um fascista apoiante de Hitler, aos olhos da Rússia, e como um lutador pela independência da Ucrânia contra a Alemanha nazi e contra a União Soviética, aos olhos de muitos ucranianos, faz com que a associação seja vista de formas muito diferentes. Actualmente, a saudação “Glória à Ucrânia!” é o slogan oficial do Exército ucraniano e é usado por políticos da Ucrânia e estrangeiros de visita ao país.