Lilibet Diana é a primeira cidadã dos EUA tão próxima do trono britânico

A filha do duque e da duquesa de Sussex passou a ocupar a oitava posição na linha de sucessão ao trono britânico, apesar de ter cidadania norte-americana automática segundo a lei do país onde nasceu.

Lilibet Diana é o primeiro membro próximo da família real britânica com nacionalidade norte-americana. Antes dela, só a prima Maud, neta dos duques de Kent, nascida em 2013, também na Califórnia, mas que não tem direito a um título real. Aliás, Archie e Lili — nome pelo qual os pais querem que a menina seja chamada — também não têm qualquer título real, mas poderão obtê-lo depois da morte da rainha Isabel II. Os duques de Sussex anunciaram, neste domingo, o nascimento do seu segundo filho, uma menina.

Ambos os filhos dos duques de Sussex têm direito a possuir dupla nacionalidade. Archie, nascido no Reino Unido, a 6 de Maio de 2019, filho de mãe com cidadania dos EUA pode ser cidadão daquele país. Quanto a Lilibet, nascida a 4 de Junho, uma vez que nasceu nos Estados Unidos obteve automaticamente a cidadania. Mas também tem a britânica, já que é a nacionalidade do pai e esta é atribuída à geração seguinte quando nascida fora do Reino Unido.

Antes dos filhos de Harry e Meghan, apenas outro membro da família real tinha nacionalidade dos EUA. Trata-se de Maud Elizabeth Daphne Marina Windsor, nascida na Califórnia, em 2013, filha do lorde Frederick Windsor. Contudo, a jovem neta dos duques Miguel e Maria Cristina de Kent — Miguel é primo direito de Isabel II —​​, que não nasceu no Reino Unido porque a mãe, Sophie Winkleman, é actriz e encontrava-se a trabalhar na Califórnia, não teve direito a um título real por nascimento.

A filha de Harry e Meghan será baptizada com o nome Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, tendo por diminutivo “Lili”. Recorde-se que “Lilibet” é o petit nom de Isabel II, que celebrou, em Abril, 95 anos de vida. Também William e Kate decidiram homenagear a rainha e a princesa Diana, avó destas crianças, aquando do nascimento da sua filha Charlotte, em 2015. Charlottte Elizabeth Diana é o nome de baptismo da menina.

Lilibet Diana, nascida na sexta-feira, é a 11.ª bisneta de Isabel II e ocupa a oitava posição na linha de sucessão ao trono, independentemente de ter nascido cidadã dos EUA. A cidadania foi-lhe atribuída por ser filha de mãe com nacionalidade dos EUA e porque os pais vivem na Califórnia há mais de um ano — depois de terem anunciado que iam abandonar os seus cargos na família real britânica.

Assim, Lili fica atrás do seu irmão, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, o sétimo na linha de sucessão ao trono. No topo da lista encontra-se o avô, o príncipe Carlos (filho mais velho da rainha Isabel II e do falecido duque de Edimburgo); seguindo-se o tio dos meninos, o príncipe William; e os primos — George, Charlotte e Louis. Por fim, o pai, Harry.

Com o nascimento de Lili, o príncipe André, irmão de Carlos e que deixou recentemente de ter deveres reais por estar, alegadamente, ligado ao escândalo Epstein, passará a ocupar o nono lugar na linha de sucessão. Seguem-se as suas filhas Beatrice e Eugenie; e, finalmente, o filho desta, August Brooksbank, nascido em Fevereiro deste ano.