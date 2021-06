Djokovic e Nadal adiam futuro

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti têm prometido muito e cumpriram as expectativas ao ameaçar o domínio dos mais cotados Novak Djokovic e Rafael Nadal. Mas os primeiros teenagers a atingir a quarta ronda de Roland Garros desde 2006 ainda não têm a consistência, física e mental, para discutir a vitória com os jogadores do topo em encontros à melhor de cinco sets. Ambos começaram bem os respectivos duelos, mas a maior experiência de Djokovic e Nadal acabou por fazer a diferença.