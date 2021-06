Clã, Angélica Salvi e Ko Shin Moon entre os nomes anunciados para o Tremor 2021

Parte do cartaz do festival para 2021 conta com muito dos nomes anunciados na edição de 2020, que em contexto pandémico foi cancelada.

O festival Tremor regressa a São Miguel, de 7 a 11 de Setembro, com um cartaz que inclui nomes como Angélica Salvi, Clã, Lena D'Água, Conferência Inferno, Ko Shin Moon e MadMadMad.

A pandemia obrigou ao cancelamento da edição no ano passado, que teria acontecido no final de Março, e a proposta de cartaz do festival açoriano para Setembro deste ano conta com muitos dos nomes anunciados para 2020.

Os portugueses Clã, Conferência Inferno, Dirty Coal Train, Lena D'Água, Samuel Martins Coelho e Sensible Soccers, e traz ainda Angélica Salvi, Casper Clausen, Ferro Gaita, Kelman Duran, Larry Gus, Ko Shin Moon, MadMadMad, Vanishing Twin e Warmduscher, adianta a organização, em nota de imprensa.

Há ainda uma comitiva regional, com as actuações de InSeCure Frank, Kazän, Luís Gil Bettencourt e Mário Raposo.

Esta edição volta a contar com a Escola de Música de Rabo de Peixe, que desta vez se junta a Jerry The Cat “para um espectáculo que terá no jazz a matéria de negociação e exploração”, e a colaboração entre o projecto ondamarela e a Associação de Surdos da Ilha de São Miguel, que abriu e marcou a edição de 2019, e estreia este ano um espectáculo inédito.

Outra residência artística que dará frutos em Setembro é a “muito antecipada junção entre os guitarristas Norberto Lobo e Filho da Mãe, e o baterista Ricardo Martins, numa criação especial que aliará a música a uma intervenção visual”, lê-se no comunicado.

“Impossibilitado de acontecer nos mesmos moldes de anos anteriores, o Tremor 2021 vai organizar o seu calendário de concertos e apresentações de forma a garantir que todos os portadores de bilhetes possam aceder às sessões e actividades propostas, estando prevista a realização de mais do que uma sessão em alguns dos momentos programáticos”, explica a organização.

Serão promovidos “os concertos e as apresentações em espaços abertos, e [será] alterado o esquema criado para o dia de encerramento que promovia a circulação por diferentes espaços de Ponta Delgada. Mantêm-se os formatos Tremor Todo-o-Terreno, assim como as surpresas do Tremor na Estufa”.

O Tremor Todo-o-Terreno terá uma “paisagem sonora” criada por Sofia Caetano, PMDS e Luís Senra.

Há ainda espaço para a exposição Epicentro:Promessa, “uma criação site-specific desenhada para a Ilha de São Miguel, com contributos do colectivo berru, das duplas Débora Silva e Slim Soledad, João Pais Filipe e Beatriz Brum (com co-produção da ArtWorks), de Gregory Le Lay e da Sonoscopia”.

A venda de bilhetes está, neste momento, suspensa, e a lotação mantém-se limitada aos portadores de bilhetes da edição de 2020 que não pediram a devolução quando esta foi cancelada.