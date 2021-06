Um dia com três mortes, 681 recuperações e 573 casos de covid-19 – mais de metade na região de Lisboa

Portugal registou, nesta sexta-feira, três mortes por covid-19 e 573 casos de infecção. Desde o início da pandemia, o país soma, no total, 852.034 casos confirmados e 17.032 vítimas mortais. Os dados, referentes à totalidade do dia de sexta-feira, foram divulgados neste sábado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Existem 265 pessoas internadas nos hospitais portugueses (menos duas) e 52 nos cuidados intensivos (menos duas). Há a reportar mais 681 casos recuperados da infecção, num total de 811.640 recuperações desde o início da pandemia. Feitas as contas, há menos 111 casos activos, o que significa que 23.362 portugueses ainda lidam com a doença. Há 25.398 contactos em vigilância pelas autoridades, mais 237 do que no último balanço.

Das três vítimas mortais registadas em 24 horas, uma tinha mais de 80 anos e duas entre 70 e 79 anos. Os dados do relatório da DGS indicam que, do total de mortes registadas, 8945 são homens e 8087 são mulheres. Das 17.032 pessoas que morreram até à data de covid-19 em Portugal, 11.187 tinham acima de 80 anos, o que corresponde a 65,6%.

Lisboa e Vale do Tejo com 58% dos novos casos

A maior parte dos novos casos foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo (334 novas infecções, o que corresponde a 58,2%) e no Norte (120 novos casos, o que corresponde a 20,9%). O Norte continua a ser a região com o maior número de casos acumulados: há 341.229 casos confirmados e 5356 mortes. Lisboa e Vale do Tejo é a segunda: são 322.765 os registos de infecção e 7216 mortes por covid-19 — e é a região do país com mais vítimas mortais.

O Centro contabiliza 120.094 infecções (65 novas) e 3024 mortes. O Alentejo totaliza 30.257 casos (cinco novos) e 971 mortes. No Algarve, há 22.393 casos de infecção (mais 16) e 363 óbitos. A Madeira regista 9774 casos de infecção (11 novos) e 69 mortes. Já os Açores registam 5542 casos (mais 22) e 33 mortes.

Os valores da matriz de risco que guia o desconfinamento são iguais aos do dia anterior, uma vez que só são actualizados nos boletins de segunda, quarta e sexta-feira. Segundo os últimos dados, o indicador R(t), o índice de transmissibilidade da doença, situa-se em 1,08 em termos nacionais e em 1,10 se for considerado apenas o continente.

Numa trajectória semelhante, a incidência nacional a 14 dias por cem mil habitantes também subiu ligeiramente para 69,8 casos. A incidência do território continental é, segundo a última actualização, de 67,5 casos. Portugal continua, assim, a aproximar-se da “zona amarela" e tem 20 concelhos acima do limite de incidência cumulativa de 120 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

Segundo a actualização desta sexta-feira, Lisboa continua com uma incidência que deixa o concelho sob alerta, entre os 120 e os 240 casos por 100 mil habitantes, com 181 casos por 100 mil habitantes, mais 28 do que o registo da passada sexta-feira. Os restantes municípios da Área Metropolitana de Lisboa registaram aumentos de incidência, mas nenhum subiu o suficiente para passar a estar sob alerta. Também não há concelhos das Área Metropolitana do Porto nos patamares de risco.