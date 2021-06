PAN deve ser “força de oposição mas não partido do contra”

Dois dias antes de sair, ainda a sua secretária no Parlamento tinha papéis, livros, dossiers e estava rodeada, no chão, de sacos vindos do gabinete que ocupou na legislatura anterior, quando era o único deputado do PAN. O telefone não pára, a agenda está cheia de conversas e sessões fotográficas. No ecrã do computador está pendurado um lenço verde da Mission Abolición, o evento anual contra a tauromaquia do partido animalista espanhol que enche a Porta do Sol, em Madrid, com milhares de pessoas. André Silva vai abrindo os sacos: uma garrafa de espumante; uma mini-escultura da Comunidade Ismaili — o deputado ligou ao imã por causa de uma comunidade de gatos que vivia no palacete que a comunidade comprou e que tinham de ser resgatados; uma coroa dourada em estilo Júlio César, com fitas nas cores do arco-íris, um prémio da Ilga pelo seu trabalho pela igualdade; uma pesada moldura em vidro que vai já servir para uma foto do filho.