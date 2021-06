Eurosondagem dá 40% ao PS. Chega no 3º lugar

O fosso entre um PS à beira da maioria absoluta (40%) e um PSD nos 27% continua profundo. São os principais indicadores da sondagem da Eurosondagem para o semanário Nascer do Sol publicados neste sábado, onde o PS assinala uma subida de 0,6% relativamente ao último estudo, enquanto o PSD desce 0,2%.

Nesta sondagem, onde se pergunta aos inquiridos em quem votariam se as eleições fossem hoje, o Chega é o terceiro partido mais votado, com 8,4%, mais 0,4% que antes. O Bloco de Esquerda cai 1,1% para os 5,5%, ficando mais próximo do Partido Comunista, que se mantém nos 5%. Recorde-se que a sondagem foi realizada entre 30 de Maio e 3 de Junho – já depois da convenção nacional do Bloco de Esquerda que decorreu entre os dias 21 e 23 de Maio.

A Iniciativa Liberal, com 2,7% das intenções de voto (mais 0,5%) fica à frente do CDS que continua nos 2,5%. O PAN perde 0,2%, atingindo os 2,2%.

Quando à popularidade dos líderes políticos, a actuação do Presidente da República é positiva para 71% dos inquiridos. Segue-se António Costa com 45,4% de opiniões positivas, Rui Rio com 22,2%, Jerónimo de Sousa com 4,2%, André Ventura com os mesmos 4,2%, Francisco Rodrigues dos Santos com 1,1%. Os líderes em que as opiniões negativas prevalecem são Catarina Martins (-3,3%), Cotrim de Figueiredo (-7,3%) e André Silva, que agora abandona a liderança do PAN, com – 11%. Outros dados: 63,9% dos inquiridos acha que as autárquicas devem ter uma leitura nacional, 58,3% acham que o sector do turismo não vai melhorar apesar do desaceleramento da pandemia e 73% consideram que a União Europeia tem sido branda demais relativamente à Bielorrúsia. O estudo de opinião foi feito através de 1190 tentativas de entrevistas telefónicas, das quais 169 não aceitaram responder.

No barómetro de Maio da Aximage, para o DN, JN e TSF, publicado neste sábado, Marcelo Rebelo de Sousa também está no topo da popularidade, com 70%, descendo um ponto relativamente ao último estudo. António Costa tem 50% de opiniões positivas, embora caia 9 pontos relativamente ao barómetro de Abril. O trabalho de campo desta sondagem decorreu entre 26 e 30 de Maio, com uma amostra de 796 entrevistas, em pleno “happening” de turistas no Porto por causa da final da Champions.

Segundo a Aximage, a principal figura de oposição ao Governo é Rui Rio, que recolhe 32% de opiniões positivas, caindo dois pontos relativamente ao mês passado. André Ventura vem a seguir como “principal figura da oposição” e tem 28% (perde 3 pontos percentuais), Catarina Martins 17% (sobe 4), Jerónimo de Sousa 3% (desce 1), João Cotrim de Figueiredo sobe um e atinge também os 3%. Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do CDS, não é referido nos resultados da pergunta sobre a “principal figura da oposição”.

A avaliação da oposição é negativa no barómetro de Maio da Aximage, com 39% dos inquiridos a defini-la como “má” e “muito má”. Apenas 2% a considera “muito boa”, enquanto 21% classificam a actuação como positiva. Em sentido inverso, 44% do universo dos inquiridos considera positiva a actuação do Governo, contra 29% que a define como negativa.