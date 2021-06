O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre literacia emocional

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a Rede PÚBLICO. Sobre o episódio desta semana:

“Feliz mês do Orgulho!

Começamos Junho a falar de uma coisa muito importante e muito desvalorizada: literacia emocional. O que é? Para que serve? Como funciona? Debatemos todas essas coisas e ainda a forma como a literacia emocional é algo que tantas pessoas queer são forçadas a desenvolver para poderem ser entendidas e ouvidas.

Termos conhecimento emocional é tão ou mais importante do que qualquer outro conhecimento. Por aqui achamos que se todos tivéssemos um bocadinho mais, o mundo seria um sítio mais bonito e mais seguro.

Contem-nos o que vos vai na cabeça! Falem-nos pelo Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail (ofredeaines@gmail.com). Podem enviar perguntas pelo AskFm ou uma mensagem de voz através do Anchor.

Nota: queremos ouvir as vossas histórias de coming out! Em 2017 fizemos um episódio com algumas das vossas histórias de coming out, contadas na primeira pessoa. Sabemos que foi importante e que há quem ainda lá volte à procura de conforto, por isso queremos fazê-lo novamente e partilhar mais histórias! Se quiserem participar, basta enviarem-nos um e-mail para ofredeaines@gmail.com e explicamos tudo direitinho. Todas as histórias são importantes.”

Subscreve o podcast O Fred e a Inês falam de coisas no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.