Falta de punição militar para Pazuello gera preocupação com a estabilidade democrática no Brasil

Há mais uma crise entre o Governo de Jair Bolsonaro e as Forças Armadas, desta vez por causa do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, general do Exército no activo. Na semana passada, o Alto Comando decidiu ignorar a presença de Pazuello numa manifestação de apoio a Bolsonaro, apesar de constituir uma aparente violação do estatuto da corporação que proíbe a participação de militares no activo em acções públicas de cariz político.