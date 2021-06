Apoio dos palestinianos ao Hamas cresce depois da ofensiva israelita

As paredes degradadas do campo refugiados de Al-Amari na Cisjordânia contam a história das lealdades políticas dos palestinianos que aqui vivem. O rosto sorridente de Yasser Arafat com um keffiyeh na cabeça. As bandeiras amarelas, com espingardas desenhadas, do seu movimento. Os nomes, a negro, dos que morreram ao seu serviço.