A guerra de Netanyahu

Oito partidos israelitas fizeram um acordo de coligação para formar um governo e mandar para casa o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. É uma coligação que provoca espanto. Foi concebida por Yair Lapid, líder da oposição e do partido centrista Yesh Atid. O seu primeiro aliado é Naftali Bennett, chefe do partido Yamina (extrema-direita nacionalista) e antigo líder do movimento dos colonos. Agrega dois partidos de esquerda, dois do centro, três da extrema-direita nacionalista e, pela primeira vez na História de Israel, um partido árabe. Netanyahu já abriu as hostilidades. Entrevê-se uma semana de extrema tensão, nas ruas e no Knesset (parlamento).