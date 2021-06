Emoções em órbita, à volta de nós

Pensado inicialmente para ser um diário com “desafios breves, práticos e criativos, que levassem a olhar à nossa volta, olhar para o nosso interior e relacionarmos essa experiência com as emoções”, o livro acabou por resultar em dois volumes. O autor, David Guedes, psicólogo, explica ao PÚBLICO porquê: “Era necessário dar aos leitores algum contexto para estes desafios. Era necessário explicar o que são as emoções e para que servem.”