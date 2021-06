SP27, “potência e graciosidade” num barco made in Vagos

É uma lancha para andar no fim-de-semana, com mar calmo ou no rio, e pode ser personalizada à vontade do skipper: o motor pode ser eléctrico ou a gasolina, o casco e os estofos de uma cor à escolha. Tem como preço base 70 mil euros.

É apresentado como um “day sailor”, ou seja, “um barco para andar no fim-de-semana, com mar calmo ou no rio”, mas para quem faz da discrição uma prioridade o modelo SP27 da Spectro Yachts está longe de ser o barco ideal. Com um “design avant-garde” – “linhas rectas e proa afiada e lançada” –, esta lancha de oito metros projectada nos estaleiros da Composite Solutions, empresa sediada em Vagos, tem como preço base 70 mil euros, permitindo que o futuro dono da embarcação personalize a cor do casco e dos estofos, e escolha os vários extras disponíveis e os motores, que podem ser eléctricos ou a gasolina. Tudo isto, segundo Ricardo Neta, CEO da Spectro Yachts, apostando num conceito de “potência e graciosidade”: “É um barco rápido, sem ser bruto e desconfortável.”