Rasgar os céus de Trás-os-Montes nas asas de Graça Morais

Da janela frontal do lado direito do pequeno Cessna 172, colorido com duas pinturas de Graça Morais, já se consegue ver as centenárias muralhas que protegem a torre de menagem do Castelo de Bragança. O formato em coração, impossível de ser percepcionado por quem deambula pelas estreitas ruas da cidadela, é apenas mais uma composição entre os campos lavrados, igrejas de outros tempos e manchas de água que rasgam o solo brigantino. Tudo cores que se conjugam com o mosaico de urzais, estevais e giestais, do Parque Natural do Montesinho, visto a mais de três mil pés.