ALMA: A nova revista com a marca PÚBLICO

Amanhã chega às bancas o primeiro número da ALMA, uma revista com a marca PÚBLICO. Uma revista trimestral que, a cada número, se propõe olhar para uma cidade de média dimensão e procurar aquilo que a torna única. No primeiro número cabe a alma de Famalicão.

O que é a ALMA?

É a nova revista do PÚBLICO. Com periodicidade trimestral e venda em banca, propõe-se olhar, em cada número, para uma das cidades de dimensão média do país e procurar aquilo que a torna única.

Vamos em busca do lado mais urbano e cosmopolita de cada cidade, à descoberta de projectos que estão a nascer, das dinâmicas que a fazem mover – da indústria à cultura, do território à arquitectura, do clássico ao vanguardista. E olhamos para o passado sempre que ele nos leva a compreender melhor o presente e a pensar o futuro.

A ALMA não se destina apenas a quem já conhece aquela cidade ou nela vive. Tem a ambição de mostrar maneiras de estar e de entender a vida urbana que falem para todo o país, que possam ajudar os habitantes do lugar a reflectir de formas diferentes sobre ele, e que levem os que não o conhecem a ter vontade de partir à descoberta.

Tudo cabe nestas páginas desde que pertença à alma da cidade e nos ajude a compreender a sua identidade.

O que é que não é a ALMA?

Não é um guia turístico, em que falamos do que já é conhecido e propomos visitas a locais que se pode descobrir em qualquer pesquisa rápida. As referências de lugares a visitar existem, mas partem das nossas descobertas pessoais, do que nos fascinou, do que nos prendeu a atenção.

Como a fazemos?

Com tempo para pensar, para olhar, para ouvir as histórias, para ir para lá das primeiras impressões. Reunimos uma equipa que se dedica ao projecto e que o vai desenhando à medida que as histórias vão ganhando corpo e fazendo sentido para compreendermos a cidade que nos propomos descobrir.

A importância da imagem

Criámos um grafismo específico para a ALMA, que segue os princípios que norteiam o PÚBLICO, mas tem uma identidade muito própria. O trabalho fotográfico não é um complemento das reportagens escritas, é uma parte essencial e central da revista. Podemos optar por olhar um tema apenas com uma abordagem visual, seja através da fotografia, da ilustração, da infografia ou do próprio grafismo.

Perseguir o vício - Fanny: “A alma não é uma cadeira que se oferece a uma visita. A alma é…”

- Camilo Castelo Branco: “Ehm?”

- Fanny: “A alma é um vício.” Durante um jantar de amigos, alguém se lembrou, a propósito da ALMA, da fala de Fanny Owen no filme Francisca de Manoel de Oliveira, baseado no romance de Agustina Bessa-Luís. Manoel de Oliveira que figurava na última página da revista ainda por editar. A lembrança surgia premonitória. O sentido desta revista não era o de chegarmos a um local onde nos estendessem o conforto de uma narrativa que nós reproduziríamos com um soberbo arranjo gráfico. A ideia era perseguir o caminho do vício de forma a encontrar a alma. Quisemos entregar-nos ao vício de contar histórias. O jornalismo tem sido convocado para enfrentar tantas questões que nós queríamos o luxo de voltar à primordial, a de encontrar as melhores histórias, sem agenda, sem pressa, com todo o tempo e toda a liberdade para as revelar. E abandonarmo-nos ao vício das cidades. Ao amor de perceber como se tecem estas teias, tão complexas como a natureza humana, feitas do encontro, da diversidade, dos percursos de vida talhados num mesmo espaço geográfico, que criam algo comum, mas distinto, capaz de nos inspirar quando lhe conseguimos sentir a alma. Vamos conhecer-nos melhor no final, porque não quisemos a cadeira, mas o vício na obsessão de tentar encontrar uma nova forma de contar uma cidade. Não somos visita de ficar parada, nunca foi essa a alma do PÚBLICO, alma essa aqui convocada para, a cada três meses, se perder numa outra cidade portuguesa para que a possa, caro leitor, encontrar condensada nas páginas desta nova revista. David Pontes

Nenhuma ALMA será igual a outra, porque o que se pretende é que tanto os conteúdos escritos como os elementos gráficos transmitam acima de tudo o espírito da cidade que é o tema central dessa edição. Esperamos que cada cidade nos surpreenda e que possamos surpreender também quem nos lê.

